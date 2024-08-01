Samsun'da dayısını tüfekle tehdit eden yeğen gözaltına alındı

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Samsun'un Bafra ilçesinde dayısının tüfekle tehdit eden yeğen gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince öz yeğeni tarafından tüfekle tehdit edilen F.T(53)'ün ihbarı üzerine, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki olay yerine giden polis ekipleri, M.K(24) isimli erkek şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet 9 mm fişek, 1 adet tüfek, 10 adet dolu tüfek kartuşu ele geçirildi.

M.K.(24) yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN