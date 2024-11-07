Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenledikleri operasyonda İlkadım ilçesinde Irak uyruklu B.J.J.J.'yi yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki soruşturması tamamlanan B.J.J.J. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da DEAŞ Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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