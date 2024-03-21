Samsun\'da DEAŞ Operasyonu: 2 Yabancı Uyruklu Gözaltına Alındı

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Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta yaşadıkları dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen Irak uyruklu 2 kişiyi İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyon ile yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ayrıca, şüphelilerle aynı adreste bulunan ve hakkında tahdit kaydı olduğu anlaşılan 1 Irak uyruklu şahıs da Göç İdaresine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN