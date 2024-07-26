Samsun'da DEAŞ Operasyonunda 1 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan istihbari bilgiler doğrultusunda terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ şüphelisi yabancı uyruklu H.D.H.H. gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan H.D.H.H. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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