Samsun'da Define Avcıları Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Define Avcıları Suçüstü Yakalandı

Samsun\'da Define Avcıları Suçüstü Yakalandı

Samsun'da izinsiz kazı yapan 3 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı. Kaçak kazı ekipmanları ele geçirildi.

29.01.2025 10:48
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Samsun'da sit alanı içinde yerin 4 metre altına inip define aramak için kaçak olarak 10 metre uzunluğunda tünel kazan 3 kişi, polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sit alanı içerisinde izinsiz kazı yaparak kültür varlığı arayan definecileri takibe aldı. Yerin 4 metre altına inip define aramak için kaçak olarak 10 metre uzunluğunda tünel kazan V.S., R.Ö.H. ve D.Ö. polis tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 3 kişi ile birlikte kaçak kazıda kullandıkları kazıcı-delici alet, balyoz, kazma, kürek, vantilatör, halat ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Şahısların araçlarında da benzer ekipmanlar bulundu. Yakalanan 3 kişi hakkında, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Define Avcıları Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

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