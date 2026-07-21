Samsun\'da Define Kazısı Operasyonu

Samsun'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, eski bir binada halının altına gizlenmiş kapaktan ulaşılan define amaçlı kaçak kazı alanı ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, define aramak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma gerçekleştirdi. Canik ilçesinde bulunan 2 katlı eski bir binada yapılan aramada, binanın alt kısmında üzeri halıyla kamufle edilmiş bir kapak tespit edildi. Gizli kapaktan girilen bölümde yaklaşık 2,5 metre derinliğinde ve 1,5 metre genişliğinde define amaçlı kazılmış alan bulundu.

Kazı alanında yapılan aramalarda 1 kürek, 1 keser, 1 çapa, 1 kova, 1 gaz maskesi, 1 açılı taşlama makinesi, 1 matkap ve 3 keski ele geçirildi. Olay yerinde Müze Müdürlüğü görevlilerince gerekli inceleme ve tespitler yapılırken, yakalanan 4 şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN