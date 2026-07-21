Samsun'da Define Kazısı Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Define Kazısı Operasyonu

Samsun\'da Define Kazısı Operasyonu
21.07.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da kaçak define kazısı yapılan alanda 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, eski bir binada halının altına gizlenmiş kapaktan ulaşılan define amaçlı kaçak kazı alanı ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, define aramak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma gerçekleştirdi. Canik ilçesinde bulunan 2 katlı eski bir binada yapılan aramada, binanın alt kısmında üzeri halıyla kamufle edilmiş bir kapak tespit edildi. Gizli kapaktan girilen bölümde yaklaşık 2,5 metre derinliğinde ve 1,5 metre genişliğinde define amaçlı kazılmış alan bulundu.

Kazı alanında yapılan aramalarda 1 kürek, 1 keser, 1 çapa, 1 kova, 1 gaz maskesi, 1 açılı taşlama makinesi, 1 matkap ve 3 keski ele geçirildi. Olay yerinde Müze Müdürlüğü görevlilerince gerekli inceleme ve tespitler yapılırken, yakalanan 4 şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, 3. Sayfa, Güvenlik, Samsun, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Define Kazısı Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk kültüründen etkilenen Alman damat Müslüman oldu Türk kültüründen etkilenen Alman damat Müslüman oldu
İstanbul’da İri Çekirge Tedirginliği İstanbul'da İri Çekirge Tedirginliği
Aidat paralarını kişisel hesaplara aktarmışlar 22.5 milyon liralık vurgunu böyle yapmışlar Aidat paralarını kişisel hesaplara aktarmışlar! 22.5 milyon liralık vurgunu böyle yapmışlar
Gazetede gördüğü iş ilanına başvurdu, tüm hayatı değişti Gazetede gördüğü iş ilanına başvurdu, tüm hayatı değişti
Görüntü Bursa’dan Yunusu sırtlayıp gözden kayboldu Görüntü Bursa'dan! Yunusu sırtlayıp gözden kayboldu
Bakanlıktan ’Montrö’ açıklaması: 90 yıl boyunca... Bakanlıktan 'Montrö' açıklaması: 90 yıl boyunca...

12:31
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar’ın son hali
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali
11:59
Gülistan hamile miydi Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Gülistan hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
11:59
Dev marka piyasadan çekildi Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
11:29
Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım, eşim kaçırıyordu
Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım, eşim kaçırıyordu
11:15
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar
11:01
e-Devlet’te en çok kullanılan hizmet belli oldu
e-Devlet'te en çok kullanılan hizmet belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 12:51:44. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Define Kazısı Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.