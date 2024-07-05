Samsun'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Kurtarıldı

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Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 23 yaşındaki genç, vatandaşlar tarafından sudan çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde Körfez Mahallesi Kızılay Kampı karşısında saat 12.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markette çalışan Abdullah Özdemir (23) arkadaşı ile deniz kenarına gitti. Serinlemek için Karadeniz'e giren Özdemir, boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden vatandaşlar Abdullah Özdemir'in yardımına koştu. Sudan çıkartılan genç, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN