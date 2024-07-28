3.Sayfa

Samsun'da denizde kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu

SAMSUN - Çorum'dan hafta sonu tatili dolayısıyla yüzmek için Samsun'a gelen ve denizde kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan mevkisinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Çorum'da parke ustası olan Abdullah Taşlıtepe (48), eşi, çocukları ve kardeşiyle birlikte sabah saatlerinde denize girmek için günü birlik Samsun'a geldiler. Taşlıtepe ailesi yüzerken baba Abdullah Taşlıtepe ve oğlu Davut Taşlıtepe Karadeniz'in azgın sularında kayboldu. Baba oğulun yardımına vatandaşlar koştu. Davut Taşlıtepe denizden çıkartılarak ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Davut Taşlıtepe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kayıp baba için Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik ekipleri hem denizden hem de helikopter ile havadan arama çalışmasına katıldı. Abdullah Taşlıtepe'nin cansız bedeni saat 20.30 sıralarında denize girdiği yete yakın bölgede karaya vurdu. Taşlıtepe'nin cansız bedeninin otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderileceği öğrenildi.