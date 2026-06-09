Samsun'da Dış Cephe Sıvası Düştü: 2 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Dış Cephe Sıvası Düştü: 2 Yaralı

Samsun\'da Dış Cephe Sıvası Düştü: 2 Yaralı
09.06.2026 15:27
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İlkadım'da 8 katlı iş hanının dış cephe sıvası düştü. İki kadın yaralandı, bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 8 katlı bir iş hanının en üst katındaki dış cephe sıvasının koparak caddeye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Düşen parçanın önce tenteye çarparak hızını kaybetmesi, muhtemel bir facianın önüne geçti.

Olay, Kale Mahallesi Mecidiye Çarşısı üzerinde bulunan Bafra İşhanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın üst katındaki eski dış cephe sıvası henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden koparak aşağıya düştü. Büyük bir gürültüyle gerçekleşen düşme sırasında parça, önce ikinci kattaki bir tenteye çarptı, ardından caddeye savruldu.

O sırada iş hanındaki simit kafeye girmek üzere olan bir kadın ile caddede bulunan başka bir kadın düşen parçaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılardan G.İ. (52) bacağından yaralanarak olduğu yerde kalırken, diğer yaralı ayakta yapılan müdahalenin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılan G.İ.'nin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri, muhtemel yeni parça düşme riskine karşı bölgede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı ve vatandaşların iş hanı çevresine yaklaşması engellendi. Binanın dış cephesinde risk oluşturan bölümlerin, uzman ekiplerin yapacağı inceleme sonrası temizlenip temizlenmeyeceğine karar verileceği bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İlkadım, Samsun, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Dış Cephe Sıvası Düştü: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Dış Cephe Sıvası Düştü: 2 Yaralı - Son Dakika
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