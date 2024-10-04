Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı - Son Dakika
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Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı

Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı

Samsun'da, kıskançlık yüzünden tartışan iki doktor arasında yaşanan olayda, 6. kattan damatlık kıyafetiyle atlayan pratisyen doktor A.B.B ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

04.10.2024 14:47
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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki Varolpark Sitesi'nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli Pratisyen Hekim A.B.B (26), aynı hastanenin acil servisinde görevli pratisyen doktor olan eşi İ.P.B (26) ile aralarında kıskançlık meselesi yüzünden tartışma çıktı. Her iki doktor hastanede nöbette oldukları sırada tartışma sonucu bunalıma giren A.B.B, tek başına evine giderek yaklaşık bir yıl önceki düğününde giydiği damatlık kıyafetini üzerine giydi ve evlerinin 6. katındaki balkondan kendini aşağı attı.

Doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı

DURUMU KRİTİK

Ağır yaralanan doktor, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavisi tedavi altına alınan doktorun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Damatlık, Olaylar, 3-sayfa, Sağlık, samsun, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mauro Sicardi:
    ah beeee yazık oldu Allah şifa versin 30 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Değermiydi yavrum.anlaşamiyorsanız ayrılır bitirirsiniz.ikinizde eğitimli insanlardınız.son zamanlarda kıskançlık kirizi kavgalar. 29 0 Yanıtla
  • selçuk çelik:
    İnşaAllah kurtulur. 18 1 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel:
    Canım oğlum ve bu yazıyı okuyanlar herkes, her canınız sıkıldığında kendi canımızdan ne istiyorsunuz, bu can emanet intiharla hatime çekemezsiniz aklınıza her geldiğinde Hz İsa Aleyhisselamm ve Şeytan arasındaki konuşmayı okuyun , Google yazın hemen çıkar 15 1 Yanıtla
  • Murat E:
    Kimse için değmez değmez 14 0 Yanıtla
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