Samsun'da Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme

Samsun\'da Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme
05.05.2026 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Emniyet ekipleri, dolandırıcılığa karşı vatandaşları broşürle bilinçlendiriyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla çalışma başlattı. Kentin en yoğun bölgesinde sahaya inen ekipler, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtarak dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Dağıtılan broşürlerde; internet üzerinden araç, ev ve arsa alım-satımlarında dikkat edilmesi gereken kurallar, online alışverişte güvenli site kullanımının önemi ve sahte ilanlara karşı uyarılar yer aldı. Ayrıca oto kiralama işlemlerinde sahte internet sitelerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Ekipler, özellikle sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden gönderilen linklere karşı temkinli olunması gerektiğini belirterek, "Hediye kazandınız", "borcunuz var" gibi ifadelerle para talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti. Sahte icra takibi mesajlarıyla vatandaşların korkutulmaya çalışıldığına dikkat çekildi.

Broşürlerde ayrıca kendisini polis, asker, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtarak para ya da altın talep eden kişilerin dolandırıcı olduğu belirtilirken, hiçbir kamu görevlisinin vatandaşlardan bu şekilde talepte bulunmayacağı hatırlatıldı.

"Bilinçli Sosyal Medya Kullanımı" başlığı altında ise vatandaşlara; saygılı iletişim kurmaları, şüpheli içeriklere karşı sorgulayıcı yaklaşmaları ve kişisel bilgilerini paylaşmamaları yönünde uyarılar yapıldı.

Yetkililer, dolandırıcılık girişimleriyle karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini belirterek, vatandaşların bilinçli hareket etmelerinin bu tür suçların önüne geçilmesinde büyük önem taşıdığını vurguladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu

17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:37:32. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.