Samsun\'da Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla çalışma başlattı. Kentin en yoğun bölgesinde sahaya inen ekipler, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtarak dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Dağıtılan broşürlerde; internet üzerinden araç, ev ve arsa alım-satımlarında dikkat edilmesi gereken kurallar, online alışverişte güvenli site kullanımının önemi ve sahte ilanlara karşı uyarılar yer aldı. Ayrıca oto kiralama işlemlerinde sahte internet sitelerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Ekipler, özellikle sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden gönderilen linklere karşı temkinli olunması gerektiğini belirterek, "Hediye kazandınız", "borcunuz var" gibi ifadelerle para talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti. Sahte icra takibi mesajlarıyla vatandaşların korkutulmaya çalışıldığına dikkat çekildi.

Broşürlerde ayrıca kendisini polis, asker, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtarak para ya da altın talep eden kişilerin dolandırıcı olduğu belirtilirken, hiçbir kamu görevlisinin vatandaşlardan bu şekilde talepte bulunmayacağı hatırlatıldı.

"Bilinçli Sosyal Medya Kullanımı" başlığı altında ise vatandaşlara; saygılı iletişim kurmaları, şüpheli içeriklere karşı sorgulayıcı yaklaşmaları ve kişisel bilgilerini paylaşmamaları yönünde uyarılar yapıldı.

Yetkililer, dolandırıcılık girişimleriyle karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini belirterek, vatandaşların bilinçli hareket etmelerinin bu tür suçların önüne geçilmesinde büyük önem taşıdığını vurguladı. - SAMSUN