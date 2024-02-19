Samsun'da durdurulan otomobilde gizlenmiş tabancalar ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da durdurulan otomobilde gizlenmiş tabancalar ele geçirildi

Samsun\'da durdurulan otomobilde gizlenmiş tabancalar ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yapılan aramada, kaput kısmına gizlenmiş 3 adet el yapımı tabanca buldu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

19.02.2024 13:01  Güncelleme: 13:01
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Samsun'da polis şüphe üzerine durdurduğu otomobilin kaput kısmına gizlenmiş 3 tabanca ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Tekkeköy Polis Uygulama Noktasında durdurdukları otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada, aracın kaput kısmına gizlenmiş 3 adet el yapımı olduğu değerlendirilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili B.K. ve İ.K. gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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