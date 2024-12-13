Samsun'da Eğitim-Bir-Sen'den Darp Kınaması - Son Dakika
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Samsun'da Eğitim-Bir-Sen'den Darp Kınaması

Samsun\'da Eğitim-Bir-Sen\'den Darp Kınaması

Eğitim-Bir-Sen, öğretmenin darp edilmesini kınadı ve hukuki süreç takip edileceğini açıkladı.

13.12.2024 14:30
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Samsun'da Eğitim-Bir-Sen üyeleri yaptıkları basın açıklamasında meslektaşlarının darp edilmesini kınayarak, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

Olay, dün İlkadım ilçesinde yer alan Fatma Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinin dışında Gazi Devlet Hastanesi Poliklinik girişi karşısındaki otobüs durağının yanında meydana geldi. İddiaya göre, teneffüs zilinin çalmasının ardından birkaç öğrenci dışarıda bulunan seyyar satıcıdan yiyecek almak istedi. Bunu gören Tarih Öğretmeni Fatih Kıran, öğrencileri uyardı. Burada eşinin seyyar satıcı tezgahının olduğu alanda bulunan sağlık çalışanı ile öğretmen arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı. Eğitim-Bir-Sen üyeleri ile okuldaki öğretmenler lisenin önünde basın açıklaması yaptılar.

"Hukuki sürecin takipçisi olacağız"

Okul önünde basın açıklamasında bulunan Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, "Kendilerine emanet edilmiş öğrencilerimizi dış etkenlerden koruyabilmek adına nöbet görevini ifa eden arkadaşımız, Fatih öğretmenimiz saldırı ve darba maruz kalmıştır. Okullar kamu hizmet veren yerlerdir. Her birinde yüzlerce yavrumuzun eğitim gördüğü okullarımızın diğer kamu kurumlarının güvenliğinden çok daha önemli ve önceliklidir. Okullar, eğitim müesseseleri kaba kuvvet ile sorun çözülecek yerler değildir. Kaba kuvvet ile toplumun her kesiminde ortaya çıkacak sonuç maalesef sıkıntı, stres, üzüntü getirmekten başka hiçbir şey ortaya çıkartmaz. Eğitimciler her fırsatta kolayca itilip, kakılacak sahipsiz insanlar değildir. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun içerisinde öğretmenlerimize gösterilen bu tür saldırıların caydırıcı olması noktasında yasal düzenlemenin yapılabilmesi için Eğitim-Bir-Sen olarak çok mücadele ettik. Geç kalınsa bile meslek kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte bundan sonra bu tür olumsuz hadiselerle daha az karşılaşacağız ya da hiç karşılaşmayacağız. İstiyoruz ki toplumun hiçbir kesiminde şiddet olmasın. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kaybettiğimiz değerlerimizi yeniden canlandırmak adına, geleceğimizi inşa eden öğretmenlerimizin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyorum. Arkadaşımıza tekrar geçmiş olsun diyor, hukuki sürecin takipçisi olduğunu belirtiyorum" dedi.

Olayın tanığı konuştu

Olayın tanığı olduğunu belirten Hakan Akkaya ise "Sonradan öğretmen olduğunu öğrendiğimiz kişi ile burada eşinin tezgahı olan uzun boylu şahıs arasında önce sözlü tartışma oldu. Sonra da kavga etmeye başladılar. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Öğretmen olduğunu bilmiyorduk, üzerinde bir yaka kartı veya herhangi bir şey yoktu. Olay okulun dışında otobüs durağının orada oldu. Bir anda neye uğradığımızı şaşırdık ve kavgayı ayırdık" diye konuştu.

Olay sonrası her iki tarafın da darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Eğitim-Bir-Sen'den Darp Kınaması - Son Dakika

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