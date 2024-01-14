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Samsun'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Kurtarıldı - Son Dakika
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Samsun'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Kurtarıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde yüksek gerilim hattı direğinde çalışma yapan bir işçi, elektrik akımına kapılarak yaralandı ve direkte mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun\'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Kurtarıldı
14.01.2024 - 18:53,
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Samsun'da yüksek gerilim hattı direğinde elektrik akımına kapılarak yaralı halde direkte mahsur kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Atakum ilçesi Çamlıyazı Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek gerilim hattı direğinde çalışma yapan işçilerden Cemil Baş (39) elektrik akımına kapılarak yaralandı. Direkte mahsur kalan yaralı işçinin yardımına Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri yetişti. İtfaiye ekipleri tarafından direkten indirilen Cemil Baş, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cemil Baş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Kurtarıldı - Son Dakika


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