Samsun'da Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı: 5 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı: 5 Gözaltı

Samsun'da çalınan elektrikli bisikletle ilgili 5 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

17.01.2025 20:29
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Elektrikli bisiklet hırsızlığından 5 kişi gözaltına alındı

SAMSUN - Samsun'da elektrikli bisikletin çalınmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde 12 Ocak Pazar günü saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Kilidi kırılan bir elektrikli bisiklet çalındı. Olay polise haber verildi. Polis olayla ilgili yaptığı takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayıyla ilgili O.Ş. ve Ç.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı: 5 Gözaltı - Son Dakika

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