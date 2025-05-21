Samsun\'da Eşini Darp Eden Şahıs Serbest Bırakıldı

Samsun'da eşini darp ederek hastanelik ettiği iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. adlı kişi, tartıştığı karısı S.Ö.'yü darp ederek yaraladı. Hastaneye başvuran kadın tedavi altına alınırken, A.Ö. ise Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.Ö. savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN