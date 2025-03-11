Samsun'da Eşini Öldüren Koca ve Annesine Cezalar Onandı - Son Dakika
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Samsun'da Eşini Öldüren Koca ve Annesine Cezalar Onandı

Samsun\'da Eşini Öldüren Koca ve Annesine Cezalar Onandı

Koca Baki Kaya'ya ağırlaştırılmış müebbet, annesi Zahide Kaya'ya 25 yıl hapis cezası verildi.

11.03.2025 17:27
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Samsun'da uzaklaştırmasının bittiği gün 3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldüren kocaya verilen ağırlaştırılmış müebbet ve öldürmesi için bıçağı veren annesine verilen 25 yıl hapis cezasını Yargıtay 1. Ceza Dairesi onadı.

Olay, Kavak ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'nde 1 Şubat 2022'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Gülbahar Kaya, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşi Baki Kaya (43) hakkında 31 Aralık 2021-31 Ocak 2022 tarihleri arasında uzaklaştırma kararı aldırıp 14 Ocak 2022'de de boşanma davası açtı. Gülbahar Kaya, kocasının uzaklaştırma kararı bitince korona virüs olduğu için yeniden uzaklaştırma kararı aldırmaya gidemedi. Kocasıyla aynı zamanda hala-dayı çocuğu olan Gülbahar Kaya'nın kayınvalidesi Zahide Kaya genç kadının evine gitti. Annesi ile kapıyı zorlayarak eve giren Baki Kaya, annesinin verdiği bıçakla eşine saldırarak 18 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan ve sağlık ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Gülbahar Kaya yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baki Kaya ve annesi Zahide Kaya ise polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından 2 Şubat 2022'de Kavak Adliyesine sevk edilen ana-oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu ana-oğul hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. 01 Mart 2023 tarihinde görülen davanın karar duruşmasında 3.Ağır Ceza Mahkemesi cinayet sanığı Baki Kaya'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, annesi Zahide Kaya'yı ise önce müebbet hapis cezasına çarptırdı ancak iyi hal indirimi uygulanarak cezasını 25 yıla indirildi. Baki Kaya'ya verilen ağırlaştırılmış hapis cezası ile annesine verilen 25 yıl hapis cezası, yerel mahkemenin kararından 2 yıl sonra Yargıtay 1.Ceza Dairesi tarafından da onandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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