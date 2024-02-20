Samsun\'da eski eşinin arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan tartışmada eski eşinin arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

Olay dün akşamüzeri saat 16.00 sıralarında Tabakhane Mahallesi'ndeki bir berber dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.Ç. isimli kadın, arkadaşı Eda Y. (27) ile birlikte boşandığı eski eşi Güven A.'nın iş yerine geldi. Çıkan tartışmada öfkelenen Güven A., eski eşinin arkadaşı Eda Y.'yi bıçakladı. Karnına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Eda Y., Bafra'da kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Güven A'yı olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesine sevk edilen şahıs tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi

İddiaya göre Güven.A.'nın 2 ay önce boşandığı eski eşinin annesine telefon açarak, "Eda Y. onun yuvasını dağıttı, onunla gezmesin. Boşandık zaten. Ben kendimden geçtim, çocuklarım zarar görmesin" dediği, bunun üzerine eski eşi H.Ç. ve Eda Y.'nin iş yerine geldiği öğrenildi. - SAMSUN