Samsun'da 335 gram esrar ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde S.A. (40) isimli şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada, 335 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili S.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Esrar Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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