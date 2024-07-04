Samsun\'da evde tüp patlaması: Maddi hasar meydana geldi

3.Sayfa

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evde tüp patlaması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 517. Sokak'ta Şehri Çapkın'a evde tüp patlamasıyla alevler yükseldi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesiyle olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye ekipleri intikal etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN