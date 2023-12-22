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Samsun'da FETÖ dolandırıcısı hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Samsun'da FETÖ dolandırıcısı hapis cezasına çarptırıldı

Samsun'da telefonla aradıkları 2 kişiye kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcı, korkutarak ve kandırarak 10 bin 645 lira para aldı. Mahkeme, dolandırıcıya 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Samsun\'da FETÖ dolandırıcısı hapis cezasına çarptırıldı
22.12.2023 - 17:48,  Güncelleme: 17:49
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Samsun'da telefonla aradıkları 2 kişiye kendisini savcı olarak tanıtıp, "FETÖ'cüler adına altın alıp yurt dışına kaçacaklar" diyerek korkutan ve kandırarak 10 bin 645 lira para alan dolandırıcı, mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden Ş.K. ve H.K. çiftini telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan M.A.S., "FETÖ'cüler sizin adınıza kuyumcudan altın alıyor. Yurt dışına kaçacaklar. Kayıtlı adını sildirmeniz için IBAN numarasına para göndermeniz gerekiyor" diye korkutup kandırdı. H.K. ve Ş.K. çifti verilen hesaba 10 bin 645 lira para yatırdı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan H.K. ve S.K. şikayetçi oldu. M.A.S. hakkında "dolandırıcılık" suçundan dava açıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada M.A.S., 3 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 17 bin 750 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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