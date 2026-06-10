Samsun'da Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun\'da Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı
10.06.2026 10:42
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Atakum'daki masaj salonuna düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, suç unsurları ele geçirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen projeli çalışma kapsamında, "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak" suçuna yönelik Atakum ilçesinde bulunan bir spa salonuna operasyon düzenlendi. Operasyonda G.K. (42), H.D. (38) ve Y.G. (25) yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 12 mağdur kadın ile 47 bilgi sahibi erkek şahsın tespit edildiği öğrenildi. İş yerinde yapılan aramalarda 9 adet el telsizi, çok sayıda cinsel materyal, kadın çalışanlara ait hesap kayıtlarının tutulduğu 3 adet ajanda, 2 adet kurusıkı tabanca ve 49 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca şüphelilere ait cep telefonları ile iş yerinin güvenlik kamerası kayıt cihazına incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika

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