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Samsun'da geceleyin park halindeki araçlardan mazot çalan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da geceleyin park halindeki araçlardan mazot çalan 1 kişi tutuklandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gece yarısı meydana gelen olayda, polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada mazot çekme aparatı, 2 bidon mazot ve uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun\'da geceleyin park halindeki araçlardan mazot çalan 1 kişi tutuklandı
16.01.2024 - 19:26,
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Samsun'da geceleyin park halindeki araçlardan mazot çalan 1 kişi tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçe polisi yaya olarak devriye gezerken şüphe üzerine bir otomobili durdurdu ve içinde arama yaptı. Aracın bagajında elektrikli mazot çekme aparatı, 2 bidon içinde 60 litre mazot ve aracın ön koltuğunda 21 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan H.M.G. ve R.A. gözaltına alındı. Polis gözaltına alınan şahısların 2 ayrı araçtan mazot çaldıklarını tespit etti. Polisteki sorgusu tamamlanan H.M.G. ve R.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. R.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, H.M.G. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Tekkeköy, Samsun, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da geceleyin park halindeki araçlardan mazot çalan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da geceleyin park halindeki araçlardan mazot çalan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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