Samsun'un Çarşamba ilçesinde evinde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulunan genç kız, son yolculuğuna uğurlandı.
Kirazlıkçay Mahallesi 469. Sokak'ta dün meydana gelen olayda, 18 yaşındaki R.Ö. silahla vurulmuş halde bulundu. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde R.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ailesi tarafından cenazesi Çarşamba Devlet Hastanesi morgundan alınan R.Ö. için aynı mahallede bulunan Abdullah Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. R.Ö., öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da Genç Kız Cinayeti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?