Samsun\'da Genç Ormanlık Alanda Ölü Bulundu

Samsun'da 23 yaşındaki genç ormanlık alanda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Canik ilçesi kırsal Avluca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Güngör (23) ormanlık alanda tüfekle vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Güngör'ün olay yerinde öldüğü tespit edildi. Burhan Güngör'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Gencin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN