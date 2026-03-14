Samsun'da Gıda Denetimlerinde 23 Milyon TL Ceza
Samsun'da Gıda Denetimlerinde 23 Milyon TL Ceza

14.03.2026 10:41
Samsun'da geçen yıl gıda denetimlerinde 23 milyon TL ceza kesildi, 15 işlem savcılığa bildirildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da geçen yıl yapılan gıda denetimlerinde işletmelere toplam 23 milyon 279 bin TL idari para cezası uygulandı, 15 işlem için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Samsun'da geçen yıl 13 bin 20 işletmeye 22 bin 477 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler sırasında 2 bin 457 adet numune alınarak incelemeye gönderildi. Yapılan denetim ve incelemelerin ardından uygulanan 300 farklı cezai işlemde toplam 23 milyon 279 bin TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan, onay kapsamındaki gıda işletme sayısı 149 olurken, ALO 174 Gıda Hattı'na bin 437 başvuru yapıldı. Bunların yanı sıra 4 bin 269 kez de tütün ve alkol piyasa denetimi gerçekleştirildi. Yine 2025 yılında para cezası kesilen 300 işlemden 15'i hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. 188 denetçi ile yapılan gıda kontrollerinde olumlu numune sayısı 2 bin 337 olurken, olumsuz numune sayısı da 73 olarak belirtildi.

Gıda denetimleri, bu yıl da devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri son 2 yılda 25 bini aşkın gıda ve yem denetimi gerçekleştirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

