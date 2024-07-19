Samsun'da Gölette Tekne Alabora Oldu, 2 Kişi Kayboldu - Son Dakika
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Samsun'da Gölette Tekne Alabora Oldu, 2 Kişi Kayboldu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan Ulugöl'de balığa çıkan 2 kişi, teknenin alabora olması sonucu suda kayboldu. Olayı gören diğer balıkçılar durumu bildirerek yardım istedi. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ancak kaybolan kişilere henüz ulaşılamadı. Arama çalışmaları devam ediyor.

19.07.2024 21:07
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gölde balığa çıkan 2 kişi, teknenin alabora olması sonucu suda kayboldu.

Olay, saat 14.00 sıralarında 19 Mayıs ilçesi Yörükler mevkisinde bulunan Ulugöl'de meydana geldi. Yörükler Su Ürünleri Kooperatifinden tekne ile balığa çıkan Mehmet Erdinli ve Hayrettin Ertuğrul, bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle teknenin alabora olması suya düşerek kayboldu. Olayı gören diğer balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri dron ile gölde arama çalışması yaptı ancak şahıslara ulaşamadı.

Göle açılan ekipler, kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Gölette Tekne Alabora Oldu, 2 Kişi Kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Gölette Tekne Alabora Oldu, 2 Kişi Kayboldu - Son Dakika
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