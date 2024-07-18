Samsun'da Görme Engelli Çift, Açık Rögar Kapağına Düştü - Son Dakika
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Samsun'da Görme Engelli Çift, Açık Rögar Kapağına Düştü

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Samsun'un Atakum ilçesinde görme engelli ve hamile olan İngilizce öğretmeni Gülderen Durna ve eşi Emrah Dalgıç, yürüyüş sırasında açık bırakılan rögar kapağına düştüler. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan çift, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Emrah Dalgıç, tedavisinin ardından taburcu edildi. Hamile olan Gülderen Durna'nın doğumhane servisindeki kontrolleri devam ediyor. Çiftin, rögar kapağını açık bırakan firmadan şikayetçi olduğu belirtildi.

18.07.2024 11:25
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Samsun'da görme engelli hamile Gülderen Durna Dalgıç (36), kapağı açık bırakılan rögara düştü. Bu sırada eşini kurtarmak isteyen Emrah Dalıç (39) da başını rögar kapağına çarptı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde dün meydana geldi. Görme engelli ve hamile olan Gülderen Durna Dalgıç, görme engelli eşi Emrah Dalgıç ile yolda yürüdüğü sırada çalışma yapmak amacıyla açık bırakılan rögar kapağının içine düştü. Emrah Dalıç da bunun üzerine eşini kurtarmak isterken başını yere çarptı. Olayı gören çevredekiler engelli çiftin yardımına koşup, rögar kapağına düşen Gülderen Durna Dalgıç'ı çıkarttı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DOĞUMHANE SERVİSİNE YATIRILDI

Emrah Dalgıç hastanede yapılan tedavisinin ardından dün akşam saatlerinde taburcu edildi. Hamile olan İngilizce öğretmeni Gülderen Durna Dalgıç'ın ise doğumhane servisindeki kontrollerinin devam ettiği belirtildi. Çiftin rögar kapağını açık bırakan firmadan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Samsun\'da Görme Engelli Çift, Açık Rögar Kapağına Düştü
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Görme Engelli Çift, Açık Rögar Kapağına Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Görme Engelli Çift, Açık Rögar Kapağına Düştü - Son Dakika
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