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Samsun'da Gümrük Kaçağı Cep Telefonu ve Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika
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Samsun'da Gümrük Kaçağı Cep Telefonu ve Sahte İçki Operasyonu

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenledikleri operasyonlarda gümrük kaçağı cep telefonu, makaron, etil alkol, sahte içki ve elektronik sigara ele geçirdi. Toplamda 4 kişi yakalandı. İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda ise 62 adet gümrük kaçağı elektronik sigara bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da Gümrük Kaçağı Cep Telefonu ve Sahte İçki Operasyonu
20.01.2024 - 15:02,
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Samsun'da gümrük kaçağı cep telefonu, makaron, etil alkol, sahte içki ve elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma doğrultusunda İlkadım ve Canik ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 4 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 41 adet gümrük kaçağı adaptör, 38 adet gümrük kaçağı şarj kablosu, 30 bin adet bandrolü sökülmüş boş makaron,1400 adet doldurulmuş makaron sigara, 31 adet 1 litrelik etil alkol ve 7 adet 0,5 litrelik sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi yakalandı.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım içesinde yaptığı operasyonda ise 62 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirirken olayla ilgili 1 kişi yakalandı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Gümrük Kaçağı Cep Telefonu ve Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika


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