Samsun'da Güvenlik İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
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Samsun'da Güvenlik İşbirliği Toplantısı

Samsun\'da Güvenlik İşbirliği Toplantısı

KAAN uygulaması ile özel güvenlik ve emniyet işbirliği güçleniyor, Samsun'un güvenliği artıyor.

20.11.2024 16:20
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Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, KAAN uygulamasının, kamu düzeni ve güvenliğin sağlanmasında özel güvenlik personeli ile güçlü bir iş birliği ortamını oluşturduğuna dikkat çekerek, "Bu uygulamayı aktif şekilde kullanarak Samsun'un huzur ve güvenliğine daha etkin bir katkı sağlayabiliriz" dedi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, il genelinde faaliyet gösteren özel güvenlik şirket yöneticileri, güvenlik müdürleri ve amirleri ile emniyet yetkilileri bir araya geldi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, özel güvenlik sektörünün toplumsal huzur ve güvenliğe katkıları, görevlerdeki hassasiyet ve iş birliği konuları ele alındı. Toplantıda, özellikle Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Uygulaması(KAAN) üzerinde duruldu.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, bu uygulamanın, genel kolluk kuvvetleri ile özel güvenlik personeli arasında etkili bir koordinasyon sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir sistem olduğunu belirtti. Arıbaş, KAAN uygulamasının, bilgi paylaşımı ve güvenlik risklerine hızlı müdahale açısından taşıdığı kritik öneme vurgu yaptı.

Konuşmasında, KAAN sisteminin amacının sadece olaylara müdahaleyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda proaktif bir güvenlik yaklaşımıyla suçların önlenmesine yönelik adımlar attığını ifade eden Arıbaş, "KAAN uygulaması, kamu düzeni ve güvenliğin sağlanmasında özel güvenlik personelimizle güçlü bir iş birliği ortamı oluşturuyor. Bu uygulamayı aktif şekilde kullanarak Samsun'un huzur ve güvenliğine daha etkin bir katkı sağlayabiliriz" diye konuştu.

Toplantı, KAAN sisteminin işleyişi hakkında detaylı bilgilendirme yapılması ve katılımcılarla fikir alışverişiyle sona erdi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, bu tür toplantılarla özel güvenlik sektörüyle olan iş birliğini güçlendirmeye ve güvenlik hizmetlerini daha üst seviyelere taşımaya devam edecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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