Samsun\'da hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı

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Samsun'da hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf E. idaresindeki 55 D 1569 plakalı hafif ticari araç kırmızı ışıkta duran Mustafa K. yönetimdeki 55 BFL 55 hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. - SAMSUN