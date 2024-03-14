Samsun\'da Hafif Ticari Araç Tırın Dorsesine Çarptı: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Kayseri'de Okul Harçlığı İçin Çalışan Genç Kız Eski Sevgilisi Tarafından Öldürüldü

Kayseri'de okul harçlığı biriktirmek için çalıştığı işinden evine giderken eski sevgilisi tarafından öldürülen 18 yaşındaki Edanur Çoban'ın davasının görülmesine devam edildi. Sanık Gökhan Ç., önceki ifadesini tekrar ettiğini belirtirken, mahkeme eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Olayda, Edanur Çoban'ın ayrılmak istediği eski sevgilisi Gökhan Ç. tarafından silahla vurularak öldürüldüğü öğrenildi.