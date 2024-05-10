Samsun'da 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun\'da 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'un Terme ilçesinde, çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan H.D., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanan H.D., Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

10.05.2024 18:22
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Samsun'da hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde, hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan H.D. yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanan H.D., Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Jandarma, Samsun, Terme, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

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