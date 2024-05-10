Samsun\'da 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Samsun'da hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde, hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan H.D. yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanan H.D., Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN