Samsun'da Hayvan Hırsızlığı Mağdurları Gerçek Hırsızların Yakalanmasını İstiyor - Son Dakika
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Samsun'da Hayvan Hırsızlığı Mağdurları Gerçek Hırsızların Yakalanmasını İstiyor

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hayvan hırsızlığı olayıyla ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan 3 kişi, mağdur olduklarını belirterek gerçek hırsızların yakalanıp adalete teslim edilmesini istediklerini söyledi. İsmail Gül, oğlu Gökhan Gül ve Hasan Göz, suçsuz olduklarını ve tehdit aldıklarını belirterek suç duyurusunda bulundu. Mağdurlar, başka köylerden hayvanları çalınan kişilerin kendilerini tehdit ettiğini ve gerçek hırsızların bir an önce yakalanmasını talep etti.

11.06.2024 11:54
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Samsun'da hayvan hırsızlığı olayıyla ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan 3 kişi, olaydan dolayı mağdur olduklarını belirterek, gerçek hırsızların yakalanıp adalete teslim edilmesini istediler.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir süre önce jandarma tarafından bir büyükbaş hayvanın çalınması olayıyla ilgili gözaltına alınıp savcı tarafından serbest bırakılan İsmail Gül, oğlu Gökhan Gül ve Hasan Göz olaydan dolayı mağdur olduklarını ve tehdit aldıklarını belirterek, kendilerini tehdit edenler hakkında Samsun Adliyesine giderek suç duyusunda bulundular. Fırın ve bakkal dükkanı işleten İsmail Gül ile inşaat malzemesi satan işyeri bulunan Hasan Göz, bu olaydan dolayı büyük mağduriyet yaşadıklarını söylediler.

Gerçek hırsızların biran önce yakalanıp adalete teslim edilmesini isteyen İsmail Gül ve Hasan Göz, "Köylerde gezerken jandarma kamera kayıtlarından aracımız tespit edilmiş. Biz köylere ekmek satmak için güzergahlara bakmaya gittik. Kamera kayıtları bizim aracı diğer hırsızların aracı ile karıştırmış. Suçsuzuz, esnafız. Serbest bırakıldık ancak büyük mağduriyet yaşadık. Başka köylerden büyükbaş hayvanları çalınanlar bizleri tehdit ediyor. Biz serbest kaldıktan bir gün sonra kırmızı bir kamyonetin olaya karıştığı, hayvan sahipleri tarafından jandarmaya bildirildi. Bizim aracımız farklı araç. Biran önce gerçek hırsızların yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyoruz. Bizi tehdit edenler hakkında savcılığa suç duyusunda bulunduk" dediler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Hayvan Hırsızlığı Mağdurları Gerçek Hırsızların Yakalanmasını İstiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Hayvan Hırsızlığı Mağdurları Gerçek Hırsızların Yakalanmasını İstiyor - Son Dakika
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