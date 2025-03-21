4 bilezik için yaşlı kadının boğazını kesip ateşe verdiler - Son Dakika
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4 bilezik için yaşlı kadının boğazını kesip ateşe verdiler

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Samsun'da bir eve giren hırsızlar, 60 yaşındaki bir kadının boğazını kesip kolundaki bilezikleri aldıktan sonra cansız bedenini ateşe verdiler.

21.03.2025 18:22
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Samsun'un Terme ilçesine bağlıu Kocaman Mahallesi'nde kocasının cuma namazı için camiye gittiği sırada kişi ya da kişilerce evine giren hırsızlar, Fikriye Turgut'un kolundaki bilezikleri zorla almak istedi.

4 bilezik için yaşlı kadının boğazını kesip ateşe verdiler

BOĞAZINI KESİP ATEŞE VERDİLER

Çıkan arbedede kişi ya da kişilerce 60 yaşındaki Turgut'un boğazı bıçakla kesildikten sonra altınları alındı ve cansız bedeni ateşe verildi. Fikriye Turgut'un cansız bedeni, camiden gelen eşi tarafından bulundu.

4 bilezik için yaşlı kadının boğazını kesip ateşe verdiler

4 BİLEZİK VE ZİNCİRİNİ ÇALDILAR

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Turgut'un cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre kadının 4 bilezik ve zincirinin çalındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

4 bilezik için yaşlı kadının boğazını kesip ateşe verdiler
4 bilezik için yaşlı kadının boğazını kesip ateşe verdiler
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, Jandarma, Cinayet, 3-sayfa, samsun, Güncel, Terme, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 4 bilezik için yaşlı kadının boğazını kesip ateşe verdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Osman Simsek:
    katiller bulunup idam edilmeli , allah tan rahmet aileye sabirlar dilerim 276 8 Yanıtla
  • ahmet3131:
    idam idam idam 224 4 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Bu ulkede alalhin kanunlari hukumleri uygilanmaya baslamadigi surece bu olaylarin onune gecilemeyecek malesef.kisasa kisas da hauat vardir 124 4 Yanıtla
    mustafa kemal ünal:
    Allahın kanunları, baştakiler sözde adaletli ya hepsini sebest bırakıyorlar ondan sonra olan bu sen bundan önce hiç içeri giripda 3-5 ayda çıkan yada adam öldürüp 1-2 senede çıkan tecavüz edip serbest kalan gördün mü 12 1
  • Acelexi72:
    geçen bana benzer oşay oldu, aynı alçaklar mı iyi araştırılsın, binlerce mobese var, hepsi kontrol edilsin, o saatte telefon kayıtlarına bakılsın illaki açık verecek alçaklar 82 1 Yanıtla
  • Murat Ergin:
    O kadıncağızın günahı vebali hepsi devletin ve hükümetin boynunadır çünkü devlet ve hükümet bu batıl kanun yasalarla milleti yönetmeye çalışıyorlar ve bu insanlar ellerinden geldiğini ardına koymuyorlar. 61 7 Yanıtla
  • Zafer El:
    corumdaki olayla benziyor sanki failler aynı alabilir yakın iller failler il il geziyor besbelli olay tarzı aynı gibi zincirleme 37 0 Yanıtla
  • Meçhul:
    Daha geçenlerde aynı olay Çorum'da oldu. Tesadüf olamaz bu. Nasıl bir canilik ya 24 0 Yanıtla
  • Nuri yıldız:
    İnfaz yasası geri çekilmelidir..Toplumda bu hiç hoş karşılanmıyor..30 suç kaydı olanlar hapiste olmalıdır..Dışarıda değil . 22 0 Yanıtla
  • thomas11:
    3ncü dünya ülkeleri emaresi gösteren ülkelerde idam cezası çok tehlikelidir. yedirirler bir etiket idam olduğunuzla kalırsınız. düğmesiz üniformalıların akılları hür olmalıdır. yoksa gümbürtüye gidersiniz. şakası yok bu işlerin 4 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: 4 bilezik için yaşlı kadının boğazını kesip ateşe verdiler - Son Dakika
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