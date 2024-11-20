Samsun'da park halindeki pazarlama aracından tencere, tava ve bıçak gibi mutfak eşyası çalan bir kişi polis tarafından yakalandı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E.'ye ait park halindeki pazarlamacı minibüsünden tencere, tava ve bıçak gibi mutfak eşyası çalındı. Olay polise haber verildi. Irmak Polis Merkezi ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızlık olayını M.A.K.'nin (26) yaptığını tespit etti. Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Hırsızlık: Pazarlama Aracından Mutfak Eşyası Çalındı - Son Dakika
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