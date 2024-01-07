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Samsun'un Kavak ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'un Kavak ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Samsun'un Kavak ilçesinde, yılbaşı gecesi S.T.'ye ait eve girerek yaklaşık 50 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan hırsızlık şüphelisi 3 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı. Tutuklanan 2 şüpheli cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Samsun\'un Kavak ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı
07.01.2024 - 17:26,
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Samsun'un Kavak ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'un Kavak ilçesinin Bahçelievler Mahallesi'nde yılbaşı gecesi S.T.'ye ait eve girerek yaklaşık 50 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan hırsızlar, ilçe polis ekiplerinin günlerin takibi sonucu çaldıkları malzemeler ile yakalandı.

Polis tarafından Kavak Adliyesine sevk edilen 3 şüpheliden C.A. ve İ.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.A. ise mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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