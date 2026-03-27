Samsun\'da Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 9 yıl 8 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (36) düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, kapalı cezaevine teslim edildi. - SAMSUN