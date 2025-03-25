Samsun\'da Hurda Kablo Hırsızı Yakalandı

Samsun'da bir işyerinin önünden 2 bin 500 lira değerinde hurda kabloları çaldığı iddia edilen şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde önceki gece bir hırdavatçı dükkanı önünden 2 bin 500 lira değerinde hurda kablolar çalındı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu olayla ilgili S. G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan S.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN