Samsun\'da Husumet Nedeniyle Ev Kundaklandı, Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da aralarında husumet bulunan kişinin evini kundakladığı iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.T. aralarında eskiye dayalı husumet bulunan V.K.'nin bodrum katta bulunan evini kundakladı. Yangın müdahale edilerek söndürülürken, F.T. şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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