3.Sayfa

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Ihlamur Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semra Güneş idaresindeki 55 ABZ 013 plakalı otomobil yolu karşıya geçmek isteyen Muharrem As yönetimindeki 55 BCV 88 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen 55 ABZ 013 plakalı otomobil devrilerek yan yattı. Kazada, araç sürücüleri Semra Güneş ile Muharrem As yaralandı. Yaralılara ilk müdahale ambulansta yapıldı. Yüzünden yaralanan Muharrem As hastaneye gitmek istemedi. Semra Güneş ise ambulansta Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.