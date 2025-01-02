Samsun'da İlkolulda Yangın Paniği - Son Dakika
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Samsun'da İlkolulda Yangın Paniği

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Samsun'un Canik ilçesindeki Toptepe İlkokulu'nda çıkan yangın, okulda korku ve paniğe neden oldu. Yangın, elektrik panosundan başladı ve itfaiye ekipleri tarafından hızlıca söndürüldü. Öğrencilerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesi sonrası veliler okula koştu.

02.01.2025 11:15  Güncelleme: 11:23
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Samsun'da bir ilkokulda çıkan yangın paniğe neden oldu

SAMSUN - Samsun'da bir ilkokulda çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı.

Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde bulunan Toptepe İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun içindeki elektrik panosundan yangın çıktı. Yangını fark eden okul görevlileri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Yangının meydana geldiği okula çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Dumanlar okulun içini kaplarken, korku ve panik yaşandı. Öğretmenler, sınıfta bulunan öğrencileri kısa sürede tahliye ederek okulun dışında güvenli bir bölgede topladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken, okul içindeki duman ise itfaiye tarafından tahliye edildi. Olayı haber alan veliler okula koştu. Bazı veliler çocuklarını alıp eve götürdü.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri okuldan ayrılırken öğrenciler alkış tutup el sallayarak onları uğurladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da İlkolulda Yangın Paniği - Son Dakika

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