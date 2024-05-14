Samsun\'da İnşaatın Çatısına Mahsur Kalan Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir inşaatın çatısına çıkan köpek, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi'nde yapımı devam eden 4 katlı inşaatın çatısına çıkarak mahsur kalan köpek, çevredekiler tarafından fark edildi. Sokak köpeğini inşaatın çatısında görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Çatıya nasıl çıktığı belirlenemeyen köpek, olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla alınarak kurtarıldı. - SAMSUN