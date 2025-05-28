Samsun\'da İnşaatta Düşme Kazası

Samsun'da bir inşaatta temizlik yapan şahıs, 2 buçuk metreden düşerek yaralandı.

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Gazneli Mahmut Sokak'ta meydana gelen kazada, 66 yaşındaki Ahmet Ö., temizlik yaparken inşaattan düştü. Başından ve vücudunun farklı yerlerinde yaralanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - SAMSUN