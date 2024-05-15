Samsun'da İnternet Üzerinden Müstehcen Paylaşım Yapan 5 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da İnternet Üzerinden Müstehcen Paylaşım Yapan 5 Kişi Yakalandı

Samsun\'da İnternet Üzerinden Müstehcen Paylaşım Yapan 5 Kişi Yakalandı

Samsun İl Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sanal devriye faaliyetinde, B.Ö., D.A., M.İ., S.Ö. ve Y.A. isimli 5 kişi evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 6 cep telefonu, 1 tablet, 2 harddisk ve 5 CD/DVD ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

15.05.2024 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun İl Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından icra edilen sanal devriye faaliyetinde internet ortamında müstehcen paylaşım yapan 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından icra edilen sanal devriye faaliyetinde internet ortamındaki sosyal medya platformu üzerinden müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen B.Ö., D.A., M.İ., S.Ö. ve Y.A. isimli şahısların evlerine operasyon düzenlendi. Yakalanan 5 kişi ile birlikte 6 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 2 adet harddisk ve 5 adet CD/DVD ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Cep Telefonu, Operasyon, Jandarma, Samsun, Güvenlik, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da İnternet Üzerinden Müstehcen Paylaşım Yapan 5 Kişi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
10:10 Bomba iddia Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a transfer oluyor Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor
10:01 Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından ilk paylaşım Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından ilk paylaşım
10:01 Beşiktaş’ta yeni teknik direktör kim olacak İşte ağır basan isim Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte ağır basan isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:09:40. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da İnternet Üzerinden Müstehcen Paylaşım Yapan 5 Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement