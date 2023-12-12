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Samsun'da İnternetten Cep Telefonu Satıp Göndermeyen Şahıs Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Samsun'da İnternetten Cep Telefonu Satıp Göndermeyen Şahıs Hapis Cezasına Çarptırıldı

Samsun'da bir kişi, internet üzerinden satın aldığı cep telefonunu alamayınca dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulundu. Yargılanan şahıs, 3 yıl 4 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun\'da İnternetten Cep Telefonu Satıp Göndermeyen Şahıs Hapis Cezasına Çarptırıldı
12.12.2023 - 16:24,
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Samsun'da internetten cep telefonu satıp parasını almasına rağmen göndermeyen şahıs yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve 30 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da ikamet eden M.A., internetteki Letgo alışveriş sitesinden cep telefonu ilanı görüp satıcı M.K. ile bağlantıya geçerek 18 bin lira para gönderdi. Parasını ödemesine rağmen cep telefonu kendisine gönderilmeyen M.A., şikayette bulundu. M.K. hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldı. Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada M.K. mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 30 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Samsun, Mahkeme, Dolandırıcılık, Ceza, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da İnternetten Cep Telefonu Satıp Göndermeyen Şahıs Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da İnternetten Cep Telefonu Satıp Göndermeyen Şahıs Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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