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Samsun'da İnternetten Ekran Kartı Satışı Yapan Dolandırıcıya Hapis Cezası - Son Dakika
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Samsun'da İnternetten Ekran Kartı Satışı Yapan Dolandırıcıya Hapis Cezası

Samsun'da bir kişi, internet üzerinden ekran kartı satışı yaparak parasını alan ancak kartı göndermeyen bir dolandırıcıya mahkeme tarafından 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Mağdur olan kişi şikayetçi oldu ve dava sonucunda dolandırıcı suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun\'da İnternetten Ekran Kartı Satışı Yapan Dolandırıcıya Hapis Cezası
09.01.2024 - 18:39,
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Samsun'da internetten ekran kartı satış ilanı verip parasını almasına rağmen kartı göndermeyen bir kişi, mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden A.B. internetteki Sahibinden.com adlı alışveriş sitesinden bilgisayar ekran kartı sattığına dair ilan veren H.K.'ye telefonla ulaşıp verdiği hesaba 4700 lira para gönderdi. A.B., parayı göndermesine rağmen ekran kartı gönderilmeyince H.K.'ye bir daha da ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan A.B. şikayetçi oldu. Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde hakkında dava açılan H.K.'nin yargılanması sona erdi. Bugün görülen davanın son duruşmasında, H.K., "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 7820 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da İnternetten Ekran Kartı Satışı Yapan Dolandırıcıya Hapis Cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da İnternetten Ekran Kartı Satışı Yapan Dolandırıcıya Hapis Cezası - Son Dakika
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