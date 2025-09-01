Boşandığı eşinin evinde hayatına son verdi - Son Dakika
3.Sayfa

Boşandığı eşinin evinde hayatına son verdi

Haberin Videosunu İzleyin
Boşandığı eşinin evinde hayatına son verdi
01.09.2025 22:03
Haber Videosu

Samsun'un Atakum ilçesinde, boşandığı eşinin evine giden 42 yaşındaki kadın, balkonun 4. katından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da dördüncü katın balkonundan atlayarak intihara kalkışan kuaför kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ESKİ EŞİNİN EVİNDE İNTİHARA KALKIŞTI

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşandığı eşi Ç.S.'nin kaldığı eve giden iki çocuk annesi Esra Ş. (42), eski eşi evde uyuduğu sırada balkona çıkarak telefonla konuştuğu kişiye intihar edeceğini söyledi.

HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada karşı komşular kadının konuşmasını duyup "Yapma" diye ikna etmeye çalışırken, kadın kuaförü Esra Ş., 4'üncü katın balkonundan atlayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

