Boşandığı eşinin evinde hayatına son verdi

Samsun'da dördüncü katın balkonundan atlayarak intihara kalkışan kuaför kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ESKİ EŞİNİN EVİNDE İNTİHARA KALKIŞTI

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşandığı eşi Ç.S.'nin kaldığı eve giden iki çocuk annesi Esra Ş. (42), eski eşi evde uyuduğu sırada balkona çıkarak telefonla konuştuğu kişiye intihar edeceğini söyledi.

HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada karşı komşular kadının konuşmasını duyup "Yapma" diye ikna etmeye çalışırken, kadın kuaförü Esra Ş., 4'üncü katın balkonundan atlayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.