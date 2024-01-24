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Samsun'da ırmak kenarında oturan bir kişi silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Samsun'da ırmak kenarında oturan bir kişi silahlı saldırıya uğradı

Samsun'un İlkadım ilçesinde ırmak kenarında oturan bir kişi, sandalyede otururken silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda her iki bacağından yaralanan kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, saldırıyı düzenleyen kişiyi tespit ettiği belirtildi.

Samsun\'da ırmak kenarında oturan bir kişi silahlı saldırıya uğradı
24.01.2024 - 20:33,  Güncelleme: 20:34
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Samsun'da ırmak kenarında otururken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Derebahe Mahallesi Irmak Caddesi Mert Irmağı kenarında saat 18.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ırmak kenarında sandalyede otururken silahlı saldırıya uğrayan S.Y.Ç.(42) her iki bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden otomobil ile kaçarken, kanlar içinde kalan S.Y.Ç., ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı şahıs kendini vuranı tanımadığını söyledi. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı A.Ç.'nin düzenlediğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da ırmak kenarında oturan bir kişi silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika


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