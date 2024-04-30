Samsun'da İstanbul'dan getirilen 83 bin 440 adet sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da İstanbul'dan getirilen 83 bin 440 adet sentetik ecza ele geçirildi

Samsun\'da İstanbul\'dan getirilen 83 bin 440 adet sentetik ecza ele geçirildi

Samsun polisi, İstanbul'dan Samsun'a getirilen 2 aracı takip ederek Havza ilçesinde durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 83 bin 440 adet sentetik ecza hap bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

30.04.2024 11:40
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İstanbul'dan 2 araçla Samsun'a getirilen 83 bin 440 adet sentetik ecza, Samsun polisinin takibi sonucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a getirilen 2 aracı teknik ve fiziki takip sonucu Havza ilçesinde durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda koliler içinde 83 bin 440 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüleri F.K (41) ve Ş.K (31) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İstanbul, Samsun, Güvenlik, Uyuşturucu, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da İstanbul'dan getirilen 83 bin 440 adet sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da İstanbul'dan getirilen 83 bin 440 adet sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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